Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию на квалификационной регате по академической гребле

Спортсменка из Добруша отличилась в гонках женских одиночек, заняв второе место. Обогнать белоруску смогла лишь гречанка Аннете Кериду, также обеспечившая себе место среди участниц Игр в столице Японии.

К сожалению, остальные белорусские экипажи, претендовавшие на поездку в Токио остались без лицензий. В гонках мужских одиночек Филипп Пауков занял четвертое место. В гонках мужских распашных четверок Николай Шарлап, Игорь Пашевич, Станислав Щербаченя и Денис Суровец показали пятый результат.