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16 мая, источник: БЕЛТА

Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выиграли пять медалей на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Серебряные награды в гонках байдарок-двоек на 500 м выиграли Никита Бориков и Дмитрий Натынчик. Итоговый результат белорусов — 1 мин. 32,47 сек. Обойти их смог лишь испанский дуэт Родриго Германде/Маркус Вальц — 1 мин. 31,82 сек. Третье место заняли байдарочники из Украины Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко — 1 мин. 33,09 сек.

Медали аналогичного достоинства в стартах каноэ-одиночек на 500 дистанции выиграл Максим Петров — 1 мин. 53,25 сек. Опередить белоруса смог лишь немецкий атлет Мориц Адам — 1 мин. 53,22 сек. Третье место занял Хосе Рамона Пельера Кордова из Кубы — 1 мин. 53,85 сек.

В гонках каноэ-одиночек у женщин на 5000 м серебряную медаль выиграла Ольга Климова с результатом — 25 мин. 49,31 сек. Золото на счету чилийской спортсменки Марии Майльярд — 25 мин. 05,17 сек. Третье место за собой оставила кубинка Ярислейдис Дюбуа — 25 мин. 59,76 сек.

В стартах байдарок-четверок на 500 м Марина Литвинчук, Надежда Попок, Ольга Худенко и Инна Савчук также стали обладательницами серебра. Их итоговое время — 1 мин. 38,37 сек. Первенствовали немки — 1 мин. 36,75 сек. Третья позиция у датчанок — 1 мин. 38,96 сек.

Бронзовой медалью копилку наград сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Венгрии пополнили Никита Бориков, Дмитрий Натынчик, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко в стартах байдарок-четверок на 500 м — 1 мин. 23,93 сек. Обогнать белорусский квартет смогли лишь соперники из Испании — 1 мин. 22,15 сек., а также немецкий экипаж — 1 мин. 22,80 сек.

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