Более 600 млн рублей вложено в организацию этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

20 мая в Барнауле стартует второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На соревнования зарегистрированы более 400 спортсменов из 57 стран мира.

«У нас есть бюджетные и внебюджетные источники. Так, закуплено 300 лодок на сумму 150 млн рублей — это поддержка Фонда олимпийцев. Порядка 50 млн рублей вложил бизнес. Вложения в инфраструктуру составили более 300 млн рублей. На проведение самих соревнований потрачено еще 100 млн рублей — это и дополнительные лодки, и инвентарь, все то, что останется в регионе для дальнейшего развития спорта. Таким образом, 200 млн рублей вложено со стороны бизнеса, более 400 млн рублей это то, что легло на краевой бюджет», — сказал Перфильев.

По его словам, на соревнования в рамках второго этапа Кубка мира в Барнауле продано уже более 13 тыс. билетов. При этом на соревнования в выходные дни билеты раскуплены полностью. Гостей будут доставлять до места проведения соревнований бесплатно на специальных шаттлах, которые с 07:00 по местному времени будут выдвигаться с Речного вокзала Барнаула. Освещать соревнования в Барнауле будут 72 страны, также они будут показаны на олимпийском телеканале и NBC.

По словам технического директора Международной федерации каноэ (ICF) Мартина Маринова, в Барнауле создана «не самая лучшая, но одна из лучших» мировых площадок для проведения соревнований такого уровня.

«Канал замечательно готов к проведению Кубка мира. Очень высокие стандарты показывает Барнаул в организации и проведении соревнований. Мы уверены, что будет потрясающее шоу», — подчеркнул генеральный секретарь ICF Саймон Тоулсон.