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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мелантьев и Чеботарь взяли золото ЧЕ в гребле в каноэ-двойке на 500 метров

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали золотые медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани, победив в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

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Мелантьев и Чеботарь в пятницу выиграли финальный заезд с результатом 1 минута 44,915 секунды. Второе место заняли немцы Себастьян Брендель и Тим Хеккер с отставанием в 0,074 секунды, третьими стали украинцы Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок (+0,3).

Российская команда в составе Олега Гусева, Олега Синявина, Максима Спесивцева и Виталия Ершова взяла бронзу в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 1000 м. Победила в финале сборная Белоруссии с результатом 3.02,023, второй стала сборная Венгрии (+0,673), а россияне отстали от лидеров на 1,827 секунды.

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