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12:41 (мск), источник: ТАСС

Каноист Шамшурин завоевал бронзу на чемпионате Европы на дистанции 1 000 м

ТАСС, 5 июня. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м на чемпионате Европы по гребле в польской Познани.

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Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 08,367 секунды. Победу одержал представитель Чехии Мартин Фукса (4.06,417). Серебряную медаль завоевал немец Конрад Шайбнер (4.07,842).

Шамшурину 31 год, он является чемпионом мира (2014) и трехкратным чемпионом Европы (2010, 2015, 2016).

Чемпионат Европы завершится 6 июня.

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