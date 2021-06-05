Каноист Шамшурин завоевал бронзу на чемпионате Европы на дистанции 1 000 м
ТАСС, 5 июня. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях
ТАСС, 5 июня. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях
Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 08,367 секунды. Победу одержал представитель Чехии Мартин Фукса (4.06,417). Серебряную медаль завоевал немец Конрад Шайбнер (4.07,842).
Шамшурину 31 год, он является чемпионом мира (2014) и трехкратным чемпионом Европы (2010, 2015, 2016).
Чемпионат Европы завершится 6 июня.