Каноистки Андреева и Ромасенко выиграли золото на чемпионате Европы на дистанции 200 м
Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды.
Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды.
ТАСС, 6 июня. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли первое место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях
Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды. Серебряными призерами стали венгерки Киншо Такаш и Вираж Балла (отставание — +1,177 секунды), бронзовые медали на счету украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (+1,380).
Ромасенко стала четырехкратной чемпионкой Европы, для Андреевой это золото стало первым в карьере.
Чемпионат Европы завершится 6 июня.