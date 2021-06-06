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6 июня, источник: ТАСС

Каноистки Андреева и Ромасенко выиграли золото на чемпионате Европы на дистанции 200 м

Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 июня. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли первое место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м. Турнир проходит в польской Познани.

Российские спортсменки показали результат 43,824 секунды. Серебряными призерами стали венгерки Киншо Такаш и Вираж Балла (отставание — +1,177 секунды), бронзовые медали на счету украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (+1,380).

Ромасенко стала четырехкратной чемпионкой Европы, для Андреевой это золото стало первым в карьере.

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Чемпионат Европы завершится 6 июня.

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