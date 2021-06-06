Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Германия
Латвия
50
Хоккей. НХЛ
8.06
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Сборные
19:00
Украина
Кипр
40
Хоккей. НХЛ
8.06
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Хоккей. НХЛ
03:30
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
51
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
31Канадцы отправили сборную России домой
6 июня, источник: ТАСС

Каноисты Шамшурин и Первухин завоевали серебро на чемпионате Европы на дистанции 1 000 м

ТАСС, 6 июня. Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин заняли второе место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м. Турнир проходит в польской Познани.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены показали результат 3 минуты 44,811 секунды. Первое место заняли представители Германии Себастьян Брендель и Тим Хеккер (3.42,555), третье — румыны Каталин Чирила и Виктор Михалачи (3.45,255).

Шамшурин является чемпионом мира, двукратным бронзовым призером мировых первенств, трехкратным чемпионом Европы, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые медали континентальных чемпионатов.

В активе Первухина бронзовая медаль Игр 2012 года, золото, серебро и бронза чемпионатов мира, три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы завершится 6 июня.

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
УЕФА не увидел политической провокации в форме сборной Украины
Овечкин стал третьим игроком по сумме дохода в истории НХЛ
Шумахер призвал отстранить российского гонщика «Формулы-1»
ЦСКА разгромил УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ
Российские теннисисты пробились в полуфинал Roland Garros
Владимир Путин назвал настоящим триумфом победу Абуладзе на ЧМ
В Англии во время матча взорвалась электростанция (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь