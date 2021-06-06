Каноисты Шамшурин и Первухин завоевали серебро на чемпионате Европы на дистанции 1 000 м
ТАСС, 6 июня. Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин заняли второе место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях
ТАСС, 6 июня. Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин заняли второе место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях
Российские спортсмены показали результат 3 минуты 44,811 секунды. Первое место заняли представители Германии Себастьян Брендель и Тим Хеккер (3.42,555), третье — румыны Каталин Чирила и Виктор Михалачи (3.45,255).
Шамшурин является чемпионом мира, двукратным бронзовым призером мировых первенств, трехкратным чемпионом Европы, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые медали континентальных чемпионатов.
В активе Первухина бронзовая медаль Игр 2012 года, золото, серебро и бронза чемпионатов мира, три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы.
Чемпионат Европы завершится 6 июня.