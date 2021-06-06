Две медали выиграли белорусские экипажи на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

В гонках мужских байдарок-двоек не было равных Владиславу Литвинову и Дмитрию Натынчику, которые на финише продемонстрировали результат 1 мин. 30,334 сек. Второе место заняли украинцы Дмитрий Даниленко и Олег Кухарик — 1 мин. 31,101 сек. Бронзовые медали на счету немецкого дуэта Макс Хофф / Якоб Шопф — 1 мин. 31,215 сек.

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Серебряными медалями копилку белорусской дружины в Познани пополнил белорусский экипаж байдарки-четверки в составе Маргариты Махневой, Ольги Худенко, Надежды Попок и Марины Литвинчук. Итоговое время квартета — 1 мин. 34,262 сек.

Опередить белорусок смогли лишь венгерки Дора Луц, Тамара Ципеш, Анна Карас, Дора Бодоньи — 1 мин. 34,114 сек. Третье место заняли датчанки Эмма Йоргенсен, Сара Милтерс, Юли Фунх и Болетт Иверсен — 1 мин. 35.500 сек.

Напомним, что ранее в стартах байдарок-четверок экипаж в составе Павла Медведева, Ильи Федоренко, Кирилла Никитина и Виталия Белько завоевал золото на дистанции 1000 м. Кроме того, Артем Козырь выиграл серебряную медаль в классе каноэ-одиночки в спринте на 200 м. Бронзовые медали на счету каноистки Елены Ноздревой и дуэта байдарочниц Ольга Худенко / Марина Литвинчук, отличившихся в своих видах программы в стартах на 500 м.