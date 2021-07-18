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11:50 (мск), источник: РБК

Российских гребцов сняли с Олимпиады

Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла парную четверку с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта.

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В связи с положительным допинг-пробами из олимпийской сборной были исключены гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин. Их должны были заменить в парной четверке Александр Матвеев и Никита Еськин.

«Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам, — говорится в в заявлении Международной федерации. — Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность правильно провести заключительный этап подготовки спортсменов к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат, руководство федерации решило снять экипаж с соревнований».

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В связи с этим решением на Олимпиаду также не поедут Артем Косов и Николай Пименов, которые находились в первоначальном составе четверки парной.

На олимпийском турнире по академической гребле выступят Александр Вязовкин, Анна Пракатень (оба — одиночки), Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная легкого веса).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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