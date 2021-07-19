Устрицы нанесли ущерб олимпийскому объекту в Токийском заливе на $1,2 млн
Организаторы Олимпиады в Токио столкнулись с неожиданной проблемой при подготовке соревнований по гребле.
Организаторы Олимпиады в Токио столкнулись с неожиданной проблемой при подготовке соревнований по гребле.
В Японии есть лишь одна гребная трасса, которая соответствует всем международным стандартам — Sea Forest Waterway в токийском заливе. Незадолго до начала соревнований по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в заливе обнаружили аномальную активность устриц магаки, который считаются деликатесом в Японии.
По информации BBC, при подготовке трассы из воды извлекли 14 тонн устриц, которые цеплялись за буйки. Моллюски нанесли олимпийскому объекту ущерб, который оценивается в 1,28 млн долларов.