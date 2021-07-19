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16:53 (мск), источник: Sport24

Устрицы нанесли ущерб олимпийскому объекту в Токийском заливе на $1,2 млн

Организаторы Олимпиады в Токио столкнулись с неожиданной проблемой при подготовке соревнований по гребле.

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Источник: Рассылка

В Японии есть лишь одна гребная трасса, которая соответствует всем международным стандартам — Sea Forest Waterway в токийском заливе. Незадолго до начала соревнований по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в заливе обнаружили аномальную активность устриц магаки, который считаются деликатесом в Японии.

По информации BBC, при подготовке трассы из воды извлекли 14 тонн устриц, которые цеплялись за буйки. Моллюски нанесли олимпийскому объекту ущерб, который оценивается в 1,28 млн долларов.

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