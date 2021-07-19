Устрицы нанесли ущерб олимпийскому объекту в Токийском заливе на $1,2 млн

В Японии есть лишь одна гребная трасса, которая соответствует всем международным стандартам — Sea Forest Waterway в токийском заливе. Незадолго до начала соревнований по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ в заливе обнаружили аномальную активность устриц магаки, который считаются деликатесом в Японии.