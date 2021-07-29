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06:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сюрприз. Теперь он — женщина!» Отец каноистки сменил пол и будет работать судьёй на Играх

Канадская каноистка Хейли Дэниэлс сообщила, что её отец сменил пол и будет судить Олимпийские игры в Токио 2020 года. Ранее он судил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

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Источник: AFP 2021

«Это история, которая прославляет гендерное равенство, равноправие полов. Мой отец Дункан был международным судьей на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и он был утвержден на эту роль в Токио. Сюрприз, теперь он — женщина!» — приводит слова Дэниэлс La gazzetta dello sport.

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Эмоциями о смене пола поделился и сам отец спортсменки.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен, всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 1,80, У меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но теперь, с переходом, я потерял много мышечной массы. Важно, что люди выражают то, кем они являются на самом деле», — сказал отец спортсменки.

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