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5 августа, источник: Чемпионат.com

Австралийские байдарочники победили на Олимпиаде-2020 на дистанции 1000 м

Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестёйзен и Томас Грин выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 1000 м.

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Источник: Reuters

Серебряными призёрами стали немцы Макс Хофф и Якоб Шопф. Бронза досталась представителям Чехии Йозефу Досталю и Радеку Слоуфу.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины Байдарка-двойка. 1000 м

  1. Жан ван дер Вестёйзен / Томас Грин (Австралия) — 3.15,280.
  2. Макс Хофф / Якоб Шопф (Германия) — 3.15,584.
  3. Йозеф Досталь / Радек Слоуф (Чехия) — 3.16,106.
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На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

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