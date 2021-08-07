Российские каноистки Андреева и Ромасенко стали 8-ми на Олимпиаде, у украинок — серебро
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
Золото выиграли китаянки. Серебро досталось украинкам, бронза — канадкам.
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.