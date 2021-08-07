Российские каноистки Андреева и Ромасенко стали 8-ми на Олимпиаде, у украинок — серебро

Российские каноистки Андреева и Ромасенко стали 8-ми на Олимпиаде, у украинок — серебро

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).