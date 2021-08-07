Белорусские байдарочницы завоевали серебро Олимпийских игр — 2020 в Токио
Венгерские байдарочницы выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 м.
Венгерские байдарочницы выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 м.
Серебро завоевали представительницы Беларуси. Бронза досталась спортсменкам из Польши.
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.