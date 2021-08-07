Губерниев: мы впервые в истории без олимпийских медалей в гребле на байдарках и каноэ!

«Мы остались без медалей в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ! Впервые в истории! Что скажут наши тренеры при переходе на другую работу?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В заключительном виде программы — байдарке-четвёрке у мужчин на дистанции 500 м — Россия стала четвёртой.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.