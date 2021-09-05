Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Португалия
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
Сибирь
Футбол. Сборные
21:45
Люксембург
Катар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Босния и Герцеговина
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Латвия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
5 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли три медали на молодежном чемпионате Европы по академической гребле (U-23), который завершился в Крушвице (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: belarusrowing.by

В стартах четверок парных у мужчин белорусский экипаж в составе Кирилла Тихоновича, Евгения Золотого, Артема Лапутина и Владислава Локуна стал обладателем серебра континентальной регаты. Золото в данном виде программы выиграл чешский квартет. Серебро завоевали итальянские спортсмены.

Также на счету белорусов две бронзовые медали. В гонках двоек парных у мужчин тройку сильнейших замкнули Егор Шлюпский и Иван Брынза. Первое место заняли британские спортсмены. Серебро у дуэта из Греции.

Еще одна награда аналогичного достоинства пополнила копилку белорусской сборной после финиша решающего заезда мужских четверок распашных. Отличились Антон Купалов, Алексей Бандюк, Александр Яскель и Денис Климято. Равных тут не было румынскому экипажу. Серебро у дружины Польши.

К сожалению, не смогли вмешаться в спор за медали представительницы Беларуси в гонках женских четверок парных Дарья Вырупаева, Маргарита Русак, Дарья Новикова и Анна Волохович финишировали в своем финальном заезде на шестой позиции.

Всего в состязаниях, которые проходили в Крушвице, участвовали представители 30-ти европейских стран, 19-ти из них завоевали медали континентального форума. Чемпионат Европы среди молодежи по академической гребле в 2022 году примет Бельгия.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Здоровый завтрак медведицы и медвежат попал на видео в России
Самый страшный день в истории КХЛ: 10 лет без «Локомотива»
В сборной России нет постоянного капитана. Это проблема?
«Зенит» предложил 30 млн евро за полузащитника «Бенфики»
Россия, Германия и Испания победят на классе: топ ставок дня
Акинфеев объяснил свой отказ от возвращения в сборную России
Президент «Барселоны» намекнул на возможный переход игрока в РПЛ
Воспитанник «Спартака» Давыдов стал игроком «Знамени Труда»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь