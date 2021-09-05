Белорусы выиграли три медали на молодежном ЧЕ по академической гребле в Польше

В стартах четверок парных у мужчин белорусский экипаж в составе Кирилла Тихоновича, Евгения Золотого, Артема Лапутина и Владислава Локуна стал обладателем серебра континентальной регаты. Золото в данном виде программы выиграл чешский квартет. Серебро завоевали итальянские спортсмены.

Также на счету белорусов две бронзовые медали. В гонках двоек парных у мужчин тройку сильнейших замкнули Егор Шлюпский и Иван Брынза. Первое место заняли британские спортсмены. Серебро у дуэта из Греции.

Еще одна награда аналогичного достоинства пополнила копилку белорусской сборной после финиша решающего заезда мужских четверок распашных. Отличились Антон Купалов, Алексей Бандюк, Александр Яскель и Денис Климято. Равных тут не было румынскому экипажу. Серебро у дружины Польши.

К сожалению, не смогли вмешаться в спор за медали представительницы Беларуси в гонках женских четверок парных Дарья Вырупаева, Маргарита Русак, Дарья Новикова и Анна Волохович финишировали в своем финальном заезде на шестой позиции.