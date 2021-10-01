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15:02 (мск), источник: ТАСС

Трех российских гребцов дисквалифицировали за поддельные документы с результатом ПЦР-теста

Марк Царевский, Владислав Литовка, Олеся Ромасенко не смогут выступать на протяжении полугода.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) принял решение дисквалифицировать трех спортсменов на полгода за поддельные документы с результатами ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«В результате долгих обсуждений большинством голосов президиум принял решение: за нарушение условий предоставления документов (предоставление результатов ПЦР-теста, в которые внесены изменения, не соответствующие действительности), необходимых для допуска к участию в соревнованиях, дисквалифицировать спортсменов Марка Царевского, Владислава Литовку, Олесю Ромасенко сроком на шесть месяцев (с 19 августа 2021 года по 18 февраля 2022 года) с отстранением их от участия в спортивных соревнованиях, организуемых ВФГБК, и международных стартах, а также от централизованных тренировочных мероприятий сборной команды России», — говорится в заявлении организации.

Указанное нарушение рассматривалось сразу после чемпионата России, который проходил с 14 по 19 августа. Но тогда президиум не смог принять решение о наказании спортсменов, так как на тот момент не располагал подтверждением подлинности или подделки справок.

Ромасенко 31 год. В активе спортсменки три золотые медали чемпионатов Европы, а также пять серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Литовке 29 лет, он стал победителем чемпионата России 2021 года.

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