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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Тимошинин

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Александр Тимошинин умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

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Источник: РИА "Новости"

Тимошинин завоевал золото на Играх 1968 года в Мехико и 1972 года в Мюнхене в парной двойке с Анаталием Сассом и Геннадием Коршиковым соответственно.

«Это тяжелейшая утрата для российской и мировой гребли. Александр Иванович до последнего года всегда активно принимал участие в жизни гребного сообщества и был постоянным организатором и гостем российских соревнований по гребле.

Как человек был добр, энергичен и порядочен. Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и всему гребному сообществу. Александр Иванович, вы останетесь частью наших сердец», — говорится в сообщении ФГСР.

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