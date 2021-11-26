Умер двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Тимошинин

Тимошинин завоевал золото на Играх 1968 года в Мехико и 1972 года в Мюнхене в парной двойке с Анаталием Сассом и Геннадием Коршиковым соответственно.

«Это тяжелейшая утрата для российской и мировой гребли. Александр Иванович до последнего года всегда активно принимал участие в жизни гребного сообщества и был постоянным организатором и гостем российских соревнований по гребле.



Как человек был добр, энергичен и порядочен. Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и всему гребному сообществу. Александр Иванович, вы останетесь частью наших сердец», — говорится в сообщении ФГСР.