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20:55 (мск), источник: БЕЛТА

Завершен первый соревновательный день открытого Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершен первый соревновательный день открытого Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, который проходит на гребном канале в Заславле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В турнире принимают участие ведущие белорусские и российские гребцы. В стартовый день было разыграно 7 комплектов наград, в активе нашей команды 1 золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. В заезде байдарок-четверок на 500 метров первенствовал белорусский квартет в составе Елизаветы Вильковой, Инны Савчук, Владиславы Скригановой и Ольги Худенко.

В соревнованиях байдарочников на дистанции 500 метров серебряная награда досталась Владиславу Кравцу из Брестской области, на аналогичной дистанции у женщин также второе место заняла Ольга Худенко (Гомельская обл.), еще одно серебро в копилку белорусской команды добавила Ангелина Бардановская из Могилевского региона (каноэ, 500 метров).

В заезде каноэ-двоек на 200 метров вторым финишировал дуэт Виктории Нестеренко и Инны Неделькиной, бронза — у Юлии Трушкиной и Карины Жук. Российские спортсмены завоевали в первый день 15 медалей.

Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ продолжится завтра.

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