Завершен первый соревновательный день открытого Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В турнире принимают участие ведущие белорусские и российские гребцы. В стартовый день было разыграно 7 комплектов наград, в активе нашей команды 1 золотая, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. В заезде байдарок-четверок на 500 метров первенствовал белорусский квартет в составе Елизаветы Вильковой, Инны Савчук, Владиславы Скригановой и Ольги Худенко.

В соревнованиях байдарочников на дистанции 500 метров серебряная награда досталась Владиславу Кравцу из Брестской области, на аналогичной дистанции у женщин также второе место заняла Ольга Худенко (Гомельская обл.), еще одно серебро в копилку белорусской команды добавила Ангелина Бардановская из Могилевского региона (каноэ, 500 метров).

В заезде каноэ-двоек на 200 метров вторым финишировал дуэт Виктории Нестеренко и Инны Неделькиной, бронза — у Юлии Трушкиной и Карины Жук. Российские спортсмены завоевали в первый день 15 медалей.