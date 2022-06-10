CAS дисквалифицировал российского олимпийского чемпиона за допинг

Дьяченко признан виновным в употреблении в 2014 году запрещенных веществ тренболона и метенолона. 32-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года за вычетом уже отбытого периода временного отстранения, срок дисквалификации отсчитывается с 9 июня. Все результаты спортсмена между 5 июня 2014 года и 31 декабря 2016 года аннулированы.

Также CAS вынес решение о дисквалификации на 4 года 39-летнего многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина, в организме которого были найдены тренболон, метенолон и оксандролон. Он дисквалифицирован с 9 июня 2022 с вычетом отбытого срока временного отстранения. Все результаты его выступлений с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года, включая чемпионат мира 2014 года в Москве, где он завоевал золото, аннулированы.

Кроме того, сообщается, что 35-летняя Александра Дупик, выступающая в парагребле, дисквалифицирована на два года с 9 июня 2022 года за фуросемид. Результаты ее выступлений с 19 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулируются.