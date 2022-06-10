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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS дисквалифицировал российского олимпийского чемпиона за допинг

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства на решение Международной федерации каноэ и дисквалифицировал олимпийского чемпиона 2012 года российского байдарочника Александра Дьяченко на 4 года, сообщает пресс-служба CAS.

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Источник: РИА "Новости"

Дьяченко признан виновным в употреблении в 2014 году запрещенных веществ тренболона и метенолона. 32-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года за вычетом уже отбытого периода временного отстранения, срок дисквалификации отсчитывается с 9 июня. Все результаты спортсмена между 5 июня 2014 года и 31 декабря 2016 года аннулированы.

Также CAS вынес решение о дисквалификации на 4 года 39-летнего многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина, в организме которого были найдены тренболон, метенолон и оксандролон. Он дисквалифицирован с 9 июня 2022 с вычетом отбытого срока временного отстранения. Все результаты его выступлений с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года, включая чемпионат мира 2014 года в Москве, где он завоевал золото, аннулированы.

Кроме того, сообщается, что 35-летняя Александра Дупик, выступающая в парагребле, дисквалифицирована на два года с 9 июня 2022 года за фуросемид. Результаты ее выступлений с 19 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулируются.

Как отмечается, в доказательствах, представленных WADA, подтверждается, что имело место манипулирование данными московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

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