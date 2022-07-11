В Заславле стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В стартовый день соревнований состоялся только один финал. Победу в решающем заезде байдарок-одиночек на 500 метров одержал действующий чемпион мира в этом виде программы Никита Бориков из команды Гомельской области. Еще один представитель Гомельщины Станислав Дайнеко финишировал вторым, третий результат показал Владислав Кравец из Брестского региона.