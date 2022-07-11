В Заславле стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по гребным видам спорта в Заславле стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по гребным видам спорта в Заславле стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовый день соревнований состоялся только один финал. Победу в решающем заезде байдарок-одиночек на 500 метров одержал действующий чемпион мира в этом виде программы Никита Бориков из команды Гомельской области. Еще один представитель Гомельщины Станислав Дайнеко финишировал вторым, третий результат показал Владислав Кравец из Брестского региона.
На чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ заявились почти 250 атлетов — мужчины, женщины и спортсмены с ограниченными возможностями. Во вторник на турнире в Заславле будут разыграны семь комплектов наград.