Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Зенит
Футбол. Еврокубки
14.07
Крусейдерс
Мэгпайс
31
Футбол. Еврокубки
14.07
Клифтонвилл
ДАК
03
Футбол. Еврокубки
14.07
Искра Д
Лачи
01
Футбол. Еврокубки
14.07
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
41
Футбол. Премьер-лига
16.07
ЦСКА
Урал
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
17:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по гребным видам спорта в Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В пятый день соревнований состоялось восемь финалов, звания чемпионов страны завоевали Алина Невмержицкая (байдарка-одиночка, 1000 м), Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 500 м), Максим Крысько (каноэ-одиночка, 500 м), Инна Савчук (байдарка-одиночка, 5000 м), Ольга Климова (каноэ-одиночка, 5000 м), Олег Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м) и Иван Потапенко (каноэ-одиночка, 5000 м). Также победу в решающем заплыве одержали Роман Захаренко, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Илья Федоренко (байдарка-четверка, 500 м).

Участие в чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле приняли более 240 атлетов.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Пушистый помощник: кот-почтальон очаровал пользователей YouTube (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь