В Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

В пятый день соревнований состоялось восемь финалов, звания чемпионов страны завоевали Алина Невмержицкая (байдарка-одиночка, 1000 м), Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 500 м), Максим Крысько (каноэ-одиночка, 500 м), Инна Савчук (байдарка-одиночка, 5000 м), Ольга Климова (каноэ-одиночка, 5000 м), Олег Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м) и Иван Потапенко (каноэ-одиночка, 5000 м). Также победу в решающем заплыве одержали Роман Захаренко, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Илья Федоренко (байдарка-четверка, 500 м).