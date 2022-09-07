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7 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские гребцы завоевали 3 медали на Кубке доброй воли

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы на байдарках и каноэ завоевали еще три награды на Кубке доброй воли в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусские гребцы завоевали 15 наград на Кубке доброй воли.

Сегодня Марина Литвинчук уверенно победила на дистанции 500 м на байдарке-одиночке, а еще одна белоруска Ольга Худенко стала серебряным призером. Победу на дистанции 1000 м одержал белорусский каноист Иван Потапенко.

Вчера, в первый день соревнований, белорусы стали обладателями 15 наград.

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