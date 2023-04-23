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17:50 (мск), источник: ТАСС

Серебряный призер Олимпиады по гребле Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин назвал уход спортсменки серьезной потерей для национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле среди одиночек Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана, — сказал Свирин. — Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно».

«В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть — со сборной командой. Потом у нее были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы», — добавил Свирин.

Глава ФГСР отметил, что переход должна утвердить международная федерация. «Я думаю, что в международную федерацию уже обращались, и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого. Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», — заключил Свирин.

Пракатень 30 лет, за сборную России она выступала с 2016 года, в ее составе спортсменка также стала чемпионкой Европы. Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. До 2016 года спортсменка выступала за команду Белоруссии.

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