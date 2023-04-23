Серебряный призер Олимпиады по гребле Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин назвал уход спортсменки серьезной потерей для национальной команды.
Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин назвал уход спортсменки серьезной потерей для национальной команды.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле среди одиночек Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана, — сказал Свирин. — Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно».
«В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть — со сборной командой. Потом у нее были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы», — добавил Свирин.
Глава ФГСР отметил, что переход должна утвердить международная федерация. «Я думаю, что в международную федерацию уже обращались, и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого. Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», — заключил Свирин.
Пракатень 30 лет, за сборную России она выступала с 2016 года, в ее составе спортсменка также стала чемпионкой Европы. Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. До 2016 года спортсменка выступала за команду Белоруссии.