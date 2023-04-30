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14:47 (мск), источник: ТАСС

Российских каноистов допустили до международных турниров в качестве нейтральных атлетов

В организации заявили, что будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 30 апреля. Международная федерация каноэ (ICF) допустила россиян и белорусов до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба организации.

«Правление Международной федерации каноэ приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Решение было принято после обширных консультаций с международным сообществом гребцов на каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами мероприятия», — говорится в заявлении. Отмечается, что федерация допустит до турниров россиян и белорусов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине.

В организации заявили, что будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок от российских и белорусских спортсменов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов. В ICF также отметили, что организация сохранит запрет на участие всех российских и белорусских официальных лиц в соревнованиях. Официальным лицам не будет разрешено занимать какой-либо пост в Международной федерации каноэ или присутствовать на мероприятии под ее эгидой.

1 марта 2022 года ICF отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации вокруг России и Украины. 28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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