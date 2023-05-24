На Кубке Беларуси по гребле на байдарках и каноэ разыграны первые комплекты медалей

Во второй соревновательный день, помимо предварительных и полуфинальных заплывов на различных дистанциях, состоялись шесть финалов (по три у мужчин и женщин). В мужских соревнованиях на байдарке-одиночке на 500 метров победил Владислав Кравец из команды Брестской области, на дистанции вдвое длиннее сильнейшим стал еще один представитель Брестчины — Олег Юреня. В решающем заплыве каноэ-одиночек на «тысяче» лучшее время показал минчанин Иван Потапенко.
Финал байдарок-четверок на дистанции 500 метров среди женщин выиграл квартет из Гомельской области в составе Маргариты Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и Марины Литвинчук. Кроме того, Махнева первенствовала в байдарке-одиночке на двухсотметровке, на этой же дистанции у каноисток золото завоевала гомельская спортсменка Юлия Трушкина.
В четверг на Кубке Беларуси по гребле на байдарках и каноэ будут разыграны восемь комплектов наград. Завершатся соревнования 26 мая.