РУСАДА признало невиновными гребцов Моргачева и Сорина, в чьих пробах был найден мельдоний

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал невиновными в нарушении антидопинговых правил гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина, в чьих допинг-пробах в июне 2021 года было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Об этом в четверг ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Моргачева и Сорина, — сказал Свирин. — Этому решению предшествовали два года сбора доказательств невиновности спортсменов, которыми занимались и федерация, и сами спортсмены. Мы неоднократно обращались за помощью в разные компетентные органы, включая правоохранительные. С самого начала в нас присутствовала полная уверенность в том, что Моргачев и Сорин не могли пойти на нарушение антидопинговых правил, тем более перед Олимпийскими играми в Токио, и сознательно не могли употребить запрещенное вещество».

«Как только наступило четкое понимание, что мельдоний попал в организмы спортсменов по вине третьих лиц, мы начали заниматься этой историей. До конца установить лицо, которое это сделало, мы не смогли по причине того, что Федерация гребного спорта России является общественной организацией и не имеет соответствующих компетенций. Мы можем собрать данные и построить какую-то версию. У нас сложилась понятная картина произошедшего, по нашей версии, это сделал один из спортсменов, входивших тогда в состав сборной», — добавил собеседник ТАСС.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство ФГСР приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего. В течение двух месяцев все члены сборной команды, присутствовавшие на июньском сборе в Греции, один за другим добровольно прошли тестирование на детекторе лжи.

Федерация гребного спорта России провела внутреннее расследование и не выявила факта сознательного использования допинга этими гребцами. Собранный пакет документов был отправлен в Следственный комитет РФ, прокуратуру и МВД.