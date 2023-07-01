В сборной России обнаружили гребца-вредителя. Он подсыпал допинг конкурентам

Вокруг сборной страны по академической гребле раскручивается невиданный скандал, связанный с недобросовестной конкуренцией в олимпийской команде и сознательным заражением допингом двух спортсменов. Никита Моргачев и Павел Сорин, обвиненные в употреблении мельдония накануне Олимпиады-2020, прошли проверку на полиграфе и были оправданы. Теперь они обвиняют одного из запасных в том, что тот подсыпал запрещенку в их изотоник, и требуют привлечь вредителя к уголовной ответственности. Между тем допинговый скандал, возникший с нашей парной четверкой летом 2021 года, больно ударил по репутации всей нашей делегации на Играх в Токио.

Сыпал сколько само высыпалось

Положительные пробы у двух российских гребцов на последнем предолимпийском сборе стали накануне Игр-2020 громом среди ясного неба. Не в последнюю очередь из-за препарата, найденного в анализах опытных атлетов. Мельдоний, непонятно как попавший в запрещенный список ВАДА в 2016 году, при очень неочевидном эффекте принес нашему спорту уже столько бед, что, казалось бы, все наши спортсмены должны обходить его за километр. Но латышская витаминка всплыла на Олимпиаде-2018 в анализах керлингиста Александра Крушельницкого (там тоже была криминальная версия) и напомнила о себе в ситуации с гребцами Никитой Моргачевым и Павлом Сориным.

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После их отстранения сборная России вообще снялась с соревнований парных четверок — якобы из-за того, что запасные не соответствовали уровню национальной команды (что само по себе странно). Однако теперь выясняется, что у этого решения был совершенно другой подтекст, ведь под подозрением оказался один спортсменов, находившихся в резерве. Причем один из пострадавших — Никита Моргачев — рассказал об этом в интервью Sports.ru только спустя два года, после того как добился от РУСАДА оправдательного приговора. Имя вредителя Моргачев не озвучил, но сообщил, что супостата удалось вычислить при помощи детектора лжи и дедуктивного метода.

— Мы вспомнили, когда и сколько ели и пили на сборе, прием чего мы могли закончить на сборе примерно одновременно, чтобы концентрация упала так синхронно. И пришли к выводу, что для соблюдения всех этих условий мельдоний должны были подсыпать в изотоник, — сообщил Никита. — Просто я его пил больше, а Паша меньше. Вряд ли злоумышленник рассчитывал точную дозу и, скорее всего, сыпал сколько само высыпалось. Мы предполагаем, что этот человек еще в России приобрел мельдоний в период между лицензионной регатой 15 мая и началом сбора 1 июня и привез на сбор.

По вине третьих лиц

Запасными в экипаже парной четверки на Олимпиаде-2020 изначально были молодые Никита Еськин и Александр Матвеев. В результате снятия нашей сборной с заезда в Токио лицензия отошла Литве, а на Игры также не поехали партнеры Моргачева и Сорина из основного состава — Артем Косов и Николай Пименов. Кстати, последний, сын вице-чемпиона Олимпиады-1980 Юрия Пименова, недавно решил сменить спортивное гражданство и планирует выступать за Сербию. Матвеев тоже из известной спортивной семьи — его отец Сергей был бронзовым призером Олимпиады-1996.

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— Мы неоднократно обращались за помощью в разные компетентные органы, включая правоохранительные, — рассказал ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. — Как только наступило четкое понимание, что мельдоний попал в организмы спортсменов по вине третьих лиц, мы начали заниматься этой историей. До конца установить лицо, которое это сделало, мы не смогли по причине того, что ФГСР является общественной организацией и не имеет соответствующих компетенций. Мы можем собрать данные и построить какую-то версию. У нас сложилась понятная картина произошедшего, по нашей версии, это сделал один из спортсменов, входивших тогда в состав сборной.

— Весной он угрожал и говорил что-то вроде: «Если я не окажусь в составе четверки и в этом году, то я вам подмешаю что-нибудь запрещенное! И тогда на Олимпиаду никто не поедет», — рассказывал о злоумышленнике Моргачев в интервью Sports.ru. — Попасть в состав четверки он пытался второй или третий год. Его даже посадили в лодку в апреле 2021-го на чемпионате Европы, но результат был ниже, чем нужно. У нас продолжились внутренние отборы в экипаж, и тренеры по спортивному принципу сформировали состав четверки, в который он не вошел.

— Лететь в Токио собирались всей четверкой, но в Шереметьеве, уже перед вылетом, узнали о проблемах у двух ребят, так что полетели вдвоем с Пименовым, — рассказывал «СЭ» Артем Косов. — Тренировались, ждали дальнейшей информации. Сначала думали, что-либо отстраненные быстро решат свои вопросы, либо запасные приедут к нам в Японию. Но у них свои графики — Матвеев, например, только что вернулся с первенства мира до 23 лет. Так что собраться всем удобнее было бы уже в России. 11 июля мы вернулись в Москву, чтобы скататься с новым экипажем, тренировались до последнего дня, и за пару дней до начала Игр нам сообщают, что мы не едем.

Никита Моргачев

Будет ли логический финал

Итак, история вырисовывается крайне неприятная. На чемпионате Европы 2021 года в экипаж нашей четверки парной входили Косов, Моргачев, Еськин и Сорин — этот квартет стал только седьмым. Получается, что теперь одного из наших спортсменов обвиняют в безумной диверсии. Якобы ради неочевидных перспектив поехать в Токио или отомстить конкурентам, он не только намеренно подставил под четырехлетнюю дисквалификацию своего коллегу, но и подверг опасности снятия с Игр-2020 всю российскую делегацию. Напомню, что из-за допинговых обвинений мы поехали в Японию под флагом ОКР, и любое нарушение могло привести к фатальным последствиям.

— По результатам расследования у нас есть подозреваемый, на которого указывают все признаки, — сказал Моргачев в разговоре с «Чемпионатом». — Есть единственная версия произошедшего, которая уточнялась и перепроверялась много раз и с разных сторон. Что касается наказания, то это дело полиции, прокуратуры и Следственного комитета. Мы бы, конечно, хотели, чтобы компетентное расследование было проведено. Мы сами и Федерация гребного спорта России готовы предоставить все собранные материалы. В общей сложности мы сами и ФГСР обращались с заявлениями в органы порядка десяти раз. Сейчас мы готовы предоставить описание тех событий практически по дням.

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— Тут проблема в том, что все случилось в Греции, у российских служб нет возможности собирать там доказательства, — приводит слова Никиты Sports.ru. — Даже элементарно записи камер видеонаблюдения: они хранятся максимум дней десять, а нам о положительном результате проб объявили спустя две недели после сдачи, а само подмешивание произошло, очевидно, раньше. Уверен, парень не разбирался в юридических нюансах и думал, что если у кого-то найдут допинг, то лицензию отберут и всей лодки на Олимпиаде не будет. Он, возможно, даже не понимал, что есть шанс сесть вместо кого-то из нас. Поэтому, наверное, и подсыпал допинг сразу двоим, чтобы уж наверняка никто не поехал. А может, хотел запутать всех.

Со слов спортсмена и главы федерации речь может идти о уголовном преступлении — как минимум мошенничестве. И дело, если его раскрутить, может стать очень резонансным. Ведь в допинговых объяснительных атлеты довольно часто сваливают вину на диверсию со стороны конкурентов. Но до сих пор злоумышленников не удавалось привлекать к ответственности. В истории с Моргачевым и Сориным поначалу рабочей версией были проблемы тестирования. Ведь зафиксирован ряд случаев, когда положительный тест на мельдоний выплывал после использования фермерского молока. Да и изотоники часто оказываются заражены на уровне производства или упаковки. Однако ФГСР с самого начала придерживалась криминальной версии. И теперь ее очень хочется довести до логического финала.