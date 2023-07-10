Российские гребцы не поедут на молодежный чемпионат мира из-за отказа подписать декларацию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские гребцы приняли решение не ехать в Болгарию на молодежный чемпионат мира по причине отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, выработанную Международной федерацией гребного спорта (World Rowing). Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты, — сказал Свирин. — В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет».

«Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт. В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации, и в ней нельзя ничего поправить», — добавил глава ФГСР.

Молодежное мировое первенство по гребному спорту пройдет с 19 по 23 июля в болгарском Пловдиве.

С 3 по 10 сентября в Белграде пройдет взрослый чемпионат мира по гребному спорту, на котором будут разыграны олимпийские лицензии. «Что касается нашего участия в этом турнире, то мы пока работаем над этим вопросом. Решение о выступлении на чемпионате мира будет принято в августе», — заключил Свирин.

История вопроса

Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

На взрослом и молодежном мировых первенствах гребцы из России могут выступать только в одиночках и двойках без рулевого, поэтому в заявки войдут не более шести спортсменов (стандартная заявка — 48 гребцов от страны). На взрослый чемпионат мира дополнительно разрешено поехать мужской и женской двойкам легкого веса, которые не являются олимпийскими классами, однако ФГСР приняла решение не заявлять никого в эти классы лодок, но включила одного спортсмена в паралимпийской гребле.