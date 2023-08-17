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11:37 (мск), источник: ТАСС

World Rowing определила, в какой форме российские гребцы выступят на чемпионате мира

Спортсменов на турнире будут сопровождать тренер и начальник.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские гребцы, которые вынуждены выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, выйдут на старт чемпионата мира в Сербии в однотонной форме. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Все уже оговорено с международной федерацией, наши спортсмены будут выступать на чемпионате мира в обычной однотонной форме, — сказал Свирин. — Что касается лодок, то спортсмены планируют их получить от производителей непосредственно на чемпионате мира, диалог с производителями из Италии и Германии идет сейчас. Мы не планируем везти туда свои лодки из-за имеющихся больших сложностей с логистикой».

В чемпионате мира примут участие четыре российских гребца, выступающих в одиночках. Это Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич, которые выйдут на старт в нейтральном статусе согласно решению Международной федерации гребного спорта (World Rowing). Ряд международных федераций, включая World Rowing, приняли решение смягчить вынесенные в марте 2022 года санкции в отношении российских и белорусских спортсменов и разрешить им выступать на соревнованиях в нейтральном статусе в одежде без изображения национальной символики.

«Команда едет на чемпионат мира без врача, спортсменов будут сопровождать тренер и начальник команды. При таком немногочисленном составе в отсутствии своего врача нет ничего страшного, да и организаторы предложили в случае необходимости обращаться к местным медикам, которые будут работать на чемпионате мира», — добавил глава ФГСР.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде.

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