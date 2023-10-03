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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан проиграл Узбекистану золото Азиады

Казахстанцы Тимофей иСергей Емельяновы, выступающие в гребле на байдарках и каноэ, завоевали серебряные медали на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz/sabirov sali

В финале соревнований в гребле на каноэ-двойках у мужчин на дистанции 1000 метров Емельяновы заняли второе место. Победу в заезде одержали гребцы из Узбекистана, бронзовыми призерами стали спортсмены из Индии.

Отметим, что накануне Сергей Емельянов выиграл золото в соревнованиях байдарок-двоек на 500 метров, а Тимофей стал бронзовым призером в одиночном заезде на каноэ на дистанции 1000 метров.

Для Казахстана эта медаль стала 41-й на Азиаде: четыре золотых, восемь серебряных и 29 бронзовых.

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