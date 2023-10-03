Казахстан проиграл Узбекистану золото Азиады

Источник: olympic.kz/sabirov sali

В финале соревнований в гребле на каноэ-двойках у мужчин на дистанции 1000 метров Емельяновы заняли второе место. Победу в заезде одержали гребцы из Узбекистана, бронзовыми призерами стали спортсмены из Индии.

Отметим, что накануне Сергей Емельянов выиграл золото в соревнованиях байдарок-двоек на 500 метров, а Тимофей стал бронзовым призером в одиночном заезде на каноэ на дистанции 1000 метров.