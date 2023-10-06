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6 октября, источник: Vesti.kz

Казахстан уступил Узбекистану в борьбе за золото Азиады

Казахстанец Александр Куликов стал серебряным призером летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: olympics.com

В финальном выступлении по гребному слалому Куликов стал третьим с результатом 101.04 (97.04 чистое время + 4 штрафные секунды). Обладателем золота стал китайский спортсмен Чайнасие Юанцхунг, а Анвар Клевлеев из Узбекистана завоевал серебро.

Таким образом, на счету сборной Казахстана 62 медали Азиады — восемь золотых, 15 серебряных и 39 бронзовых.

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