Казахстан уступил Узбекистану в борьбе за золото Азиады
Казахстанец Александр Куликов стал серебряным призером летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Казахстанец Александр Куликов стал серебряным призером летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
В финальном выступлении по гребному слалому Куликов стал третьим с результатом 101.04 (97.04 чистое время + 4 штрафные секунды). Обладателем золота стал китайский спортсмен Чайнасие Юанцхунг, а Анвар Клевлеев из Узбекистана завоевал серебро.
Таким образом, на счету сборной Казахстана 62 медали Азиады — восемь золотых, 15 серебряных и 39 бронзовых.