Казахстан уступил Узбекистану в борьбе за золото Азиады

В финальном выступлении по гребному слалому Куликов стал третьим с результатом 101.04 (97.04 чистое время + 4 штрафные секунды). Обладателем золота стал китайский спортсмен Чайнасие Юанцхунг, а Анвар Клевлеев из Узбекистана завоевал серебро.