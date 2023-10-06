Казахстан завоевал 40-ю бронзу на Азиаде
Казахстанка Екатерина Таранцева стала обладательницей бронзы на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Казахстанка Екатерина Таранцева стала обладательницей бронзы на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
16-летняя казахстанка заняла третье место в байдарке-слаломе с результатом 115.71 (111.71 чистое время + 4 штрафные секунды). Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница Тайваня Чу-Хан Чан, а серебро у Лю Ли из Китая.
Таким образом, у Казахстана 63 медали — восемь золотых, 15 серебряных и 40 бронзовых.