Пережил блокаду Ленинграда и стал первым олимпийским чемпионом. История Юрия Тюкалова

Мальчишкой он пережил блокаду, трудясь на благо Отечества. После войны окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной, но пошёл в спорт и выиграл первую для Советского Союза золотую олимпийскую медаль. А ещё он возглавлял сборную страны по гребле, а также создал ряд скульптур в металле, связанных с историей России и русского флота.

В день освобождения Ленинграда от фашистской блокады расскажем о первом советском олимпийском чемпионе. Это легендарный Юрий Тюкалов.

«А разве отцу на фронте легче?»

Тюкалов — коренной житель славного города на Неве. Неудивительно, что именно водная стихия с детства покорила будущего олимпийского чемпиона. Свои первые шаги в академической гребле Юра сделал ещё в шестилетнем возрасте. Уже тогда вместе с отцом он пересекал Неву на лодке.

«Греблю я полюбил именно в детстве. Мы каждое лето выезжали на дачу, в деревню Маслово на Неве. У хозяина дома, где мы снимали верхний этаж, было три лодки, одну из которых он предоставлял дачникам. А поскольку туда добраться можно было или на пароходике, или до станции Пелла по железной дороге, которая на противоположном берегу Невы, папа, бывало, пересекал Неву в лодке со мной, а я потом в одиночку грёб обратно. Впервые папа мне доверил весла в шесть лет. Тогда я приобщился к гребле», — вспоминал Тюкалов.

Детство Юры оборвалось вместе с наступлением войны. Ему было 11 лет. Отца забрали на фронт, а мальчик остался с мамой в осаждённом городе. Как позже рассказывал сам Тюкалов, в первую страшную блокадную зиму они выжили благодаря небольшому мешочку овса, который передал им отец. На его глазах от голода гибли родные, а сама семья жила в квартире, где вместо окон была вставлена фанера. И это в 40-градусный мороз без отопления!

Во время войны Юра голодал и пережил тяжелейшую дистрофию. А позже рассказывал, что «ничего вкуснее блокадного хлеба в жизни не ел».

ЮРИЙ ТЮКАЛОВ | Источник: РИА "Новости"

При этом дети осаждённого Ленинграда трудились вместе со взрослыми. В свои 12 лет Юра начал работать водовозом. Он возил по городу 300-литровую бочку с водой из Невы.

«В шесть утра я приходил на конюшню, запрягал лошадку по кличке Игрушечный. Затягивать сыромятный ремень — дело непростое, сначала пожилой конюх помогал, но потом я и сам стал справляться. Бочку на 300 литров довозил до Невы, доставал черпак на длинной палке и наливал воду.



Временами приходилось очень тяжело, но в эти минуты я себе говорил: “А разве отцу на фронте легче?” И продолжал трудиться».

Вместе с другими мальчишками маленький Юра дежурил на крышах, где они тушили зажигательные бомбы. Его личный рекорд — 26 «зажигалок». За свой труд 12-летний Юрий Тюкалов был награждён медалью «За оборону Ленинграда». Тогда он не предполагал, что будут и другие медали.

Первый олимпийский чемпион из СССР

Война закончилась, и уже в июне 1945 года Тюкалов вслед за двоюродным братом Костей записался в гребной клуб «Красное знамя». Он подавал надежды и в футболе, и в лыжных гонках, и в академической гребле, но своё предпочтение всё же отдал именно гребному спорту.

Во время тренировок Юрий грёб наперегонки с речными трамвайчиками, курсирующими по каналам Петербурга, и специально заплывал в Неву, где учился сражаться с сильными волнами. Параллельно Тюкалов поступил в Высшее художественно-промышленное училище им. Веры Мухиной — необычный выбор для профессионального спортсмена. Юрий окончил обучение и получил диплом «архитектора малых форм».

В период с 1949 по 1951 год Тюкалов одержал две победы на чемпионатах СССР в «четвёрках» и «восьмёрках», а чуть позже попробовал себя в одиночном плавании, где также добился большого успеха.

На первые для команды СССР Олимпийские игры в Хельсинки будущий чемпион отправлялся не в качестве фаворита. Все ожидали, что победу одержит австралиец Мервин Вуд — действующий обладатель золота в этом виде программы. Ставки делались и на американца Джона Келли.

В полуфинальном заплыве 22-летний советский парень выбил Келли, опередив его на пять секунд, а в финале сразился с фаворитом — Вудом. Ветер поднял сильные волны, и здесь Юрию помогли тренировки на неспокойной Неве. Спортсмены плыли бок о бок, однако Тюкалову удалось ускориться и выиграть финальный заплыв с преимуществом в полторы секунды.

Он сотворил сенсацию и стал первым олимпийским чемпионом в СССР. Награждал его сам президент Финляндии, который также сразу вручил спортсмену высшую награду гребного клуба своей страны.

В следующем олимпийском цикле в СССР засияла звезда гребца Вячеслава Иванова. Тюкалов, который начал проигрывать Иванову в одиночке, объединился с Александром Беркутовым. На Олимпиаде в Мельбурне они вместе взяли золото, а ещё через четыре года в Риме — серебро.

Последнюю золотую награду в спорте Тюкалов завоевал прямо в свой день рождения в 1962 году. В 40-градусную жару в паре с Вячеславом Ивановым они одержали победу в Золотом кубке.

ЮРИЙ ТЮКАЛОВ | Источник: РИА "Новости"

За время спортивной карьеры Тюкалов стал двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом Европы, 13-кратным чемпионом СССР. За свои международные титулы он получил звание заслуженного мастера спорта Советского Союза, а после с 1968-го по 1972-й возглавлял сборную страны по академической гребле, став ещё и заслуженным тренером.

Одно из главных дел жизни Тюкалова

Занимательно, что Юрий Сергеевич не забывал и о своей неспортивной профессии. Ещё на первых своих Играх на скопившиеся с суточных деньги он купил финский гравёрный набор, который служил ему многие годы. Сначала он работал декоратором в Гостином дворе, а потом проектировал спортплощадки. Но особо его душа лежала к металлической скульптуре.

В своей мастерской он буквально жил и создал множество работ. Например, панно для монумента героическим защитникам Ленинграда, который сам Тюкалов считал одним из главных дел своей жизни. Он же восстанавливал бюст Петра Первого в Петропавловском соборе. К первому российскому императору Юрий относился с особым трепетом. Его работы по сей день хранятся в музеях Санкт-Петербурга и других городах России.

Легендарного, невероятно талантливого и многогранного Юрия Сергеевича Тюкалова не стало в 2018 году. Но в городе на Неве в честь первого олимпийского чемпиона продолжают проходить соревнования — регата его имени. Наши юные спортсмены должны помнить, кто стоял у истоков российских побед и на кого действительно стоит равняться.