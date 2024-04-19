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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал еще две лицензии на ОИ-2024 в гребле

Сборная Казахстана по гребле завоевала еще две лицензии на Олимпиаду в рамках отборочного чемпионата Азии в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров/Olympic.kz

В соревнованиях среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров Маргарита Бровкова и Руфина Искакова стали победительницами финала и принесли Казахстану вторую лицензию.

Третью лицензию завоевали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла, которые стали лучшими на дистанции 500 метров.

Напомним, ранее лицензию команде принесли Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров. Казахстанцы успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

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