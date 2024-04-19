Казахстан завоевал еще две лицензии на ОИ-2024 в гребле
Сборная Казахстана по гребле завоевала еще две лицензии на Олимпиаду в рамках отборочного чемпионата Азии в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по гребле завоевала еще две лицензии на Олимпиаду в рамках отборочного чемпионата Азии в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.
В соревнованиях среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров Маргарита Бровкова и Руфина Искакова стали победительницами финала и принесли Казахстану вторую лицензию.
Третью лицензию завоевали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла, которые стали лучшими на дистанции 500 метров.
Напомним, ранее лицензию команде принесли Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров. Казахстанцы успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.