Казахстан завоевал еще две лицензии на ОИ-2024 в гребле

Источник: Сали Сабиров/Olympic.kz

В соревнованиях среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров Маргарита Бровкова и Руфина Искакова стали победительницами финала и принесли Казахстану вторую лицензию.

Третью лицензию завоевали в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла, которые стали лучшими на дистанции 500 метров.