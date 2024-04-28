Фурман стала чемпионкой Европы по академической гребле, Климович завоевала олимпийскую лицензию

Белоруска соревновалась в неолимпийской дисциплине — одиночке легкого веса. Из предварительного старта Фурман прошла в финал с лучшим результатом, опередив ближайшую из соперниц на пять секунд. В решающем заезде Елена одержала еще более уверенную победу: серебряная медалистка Маргарет Кремен из Ирландии отстала от нашей спортсменки на 10 секунд. Тройку призеров замкнула Кристина Неугортова из Чехии. Для Елены Фурман это личное золото чемпионата Европы стало третьим в карьере после успехов в 2018 и 2021 годах.



Кроме того, в воскресенье на гребном канале в Сегеде состоялась олимпийская квалификационная регата, на которой мужчины и женщины разыгрывали по три путевки на Игры-2024. Победительницей в женской одиночке и обладательницей билета в Париж стала наша Татьяна Климович, которая финишировала с 10-секундным запасом над представительницами Азербайджана и Украины.