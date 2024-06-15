Российские гребцы выиграли шесть золотых медалей на Играх БРИКС
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские гребцы стали обладателями шести золотых медалей в различных дисциплинах на играх БРИКС в Казани.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские гребцы стали обладателями шести золотых медалей в различных дисциплинах на играх БРИКС в Казани.
В соревнованиях мужских парных двоек Сборная России, в составе которой выступили Александр Тифанюк и Юрий Щелоков, одержала победу с результатом 6 минут 54,2 секунды. Вторыми к финишу пришли белорусские гребцы — 6.56,100. Третье место заняла команда Сербии (7.03,1).
Результаты остальных заездов:
мужчины, четверки без рулевого — 1. Россия (6.25,9); 2. Белоруссия (6.27,4); 3. Узбекистан (6.41,1);
мужчина, двойки парные — 1. Россия (6.49,1); 2. Белоруссия (6.52,2); 3. Индия (7.03,1).
женщины, двойки парные — 1. Россия (7.38,2); 2. Казахстан (7.38,8); 3. Белоруссия (7.46,2);
женщины, двойки парные, легкий вес — 1. Россия (7.55,5); 2. Белоруссия (8.17,7);
женщины, четверка без рулевого — 1. Россия (7.24,0), 2. Белоруссия (7.35,2), 3. Казахстан (7.56,2).