Российские гребцы выиграли шесть золотых медалей на Играх БРИКС | Источник:

В соревнованиях мужских парных двоек Сборная России, в составе которой выступили Александр Тифанюк и Юрий Щелоков, одержала победу с результатом 6 минут 54,2 секунды. Вторыми к финишу пришли белорусские гребцы — 6.56,100. Третье место заняла команда Сербии (7.03,1).