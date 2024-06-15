Квартет белорусских байдарочников победил на чемпионате Европы

В решающем заезде байдарок-четверок на дистанции 1000 м лучший результат (2 мин. 57,76 сек) показал квартет в составе Никиты Борикова, Владислава Кравца, Владислава Литвинова и Дмитрия Натынчика. Более чем на две секунды белорусы опередили ставших вторыми представителей Венгрии, тройку замкнул экипаж из Испании. Также сегодня в вечерней программе байдарка-двойка Надежды Кушнер и Маргариты Ткачевой заняла 5-е место в финале на 200 м, а на этой же дистанции у каноисток Елена Ноздрева и Юлия Трушкина стали шестыми.



Ранее 15 июня Кравец и Натынчик завоевали серебро на пятисотметровке, а Ольга Климова и Ангелина Бардановская финишировали третьими в финале каноэ-двоек на те же 500 м. Кроме того, белоруска Анастасия Мясникова стала серебряным призером в параканоэ в классе VL2 на дистанции 200 м.