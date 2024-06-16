Россияне выиграли четыре медали в гребле на Играх БРИКС | Источник: Спорт РИА Новости

Золото выиграла женская команда — россиянки победили в заездах парных четверок (6 минут 45,7 секунды) и восьмерок с рулевым (6.42,4).

Мужчины в этих же дисциплинах заняли вторые места. В обоих заездах команда России уступила Белоруссии: в парных четверках россияне финишировали с результатом 6.01,9 (победители — 6.00,5), среди восьмерок с рулевым — с результатом 5.56,0 (Белоруссия — 5.50,4).