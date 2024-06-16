Каноистка Климова победила на чемпионате Европы, всего у белорусов 11 наград

В вечерней программе воскресенья победу на дистанции 5000 м у каноэ-одиночек среди женщин одержала Ольга Климова. Белоруска преодолела 5 км на 19 секунд быстрее ставшей второй украинки Валерии Тереты, третьей финишировала венгерка София Кишбан. В этой же дисциплине у мужчин серебряную медаль завоевал Иван Потапенко, пять секунд белорус проиграл чемпиону Балашу Адольфу из Венгрии.
Всего в активе нейтральных атлетов из Беларуси 11 наград континентального форума (6−3−2). Двукратными чемпионами Европы в байдарке-четверке стали Никита Бориков, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик, победившие на дистанциях 500 м и 1000 м. Также в активе Кравца и Натынчика серебро в двойке на пятисотметровке.
Золото в каноэ-одиночке на 500 м у женщин выиграла Елена Ноздрева, в мужской байдарке-одиночке на тысяче первенствовал Олег Юреня. Бронзовыми призерами ЧЕ-2024 стали Юлия Трушкина (С1, 200 м) и Ангелина Бардановская с Ольгой Климовой (C2, 500 м). В параканоэ на дистанции 200 м победил Илья Товпенец (VL1), а Анастасия Мясникова в классе VL2 стала второй.