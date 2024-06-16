Каноистка Климова победила на чемпионате Европы, всего у белорусов 11 наград

Источник: БЕЛТА

В вечерней программе воскресенья победу на дистанции 5000 м у каноэ-одиночек среди женщин одержала Ольга Климова. Белоруска преодолела 5 км на 19 секунд быстрее ставшей второй украинки Валерии Тереты, третьей финишировала венгерка София Кишбан. В этой же дисциплине у мужчин серебряную медаль завоевал Иван Потапенко, пять секунд белорус проиграл чемпиону Балашу Адольфу из Венгрии.

Всего в активе нейтральных атлетов из Беларуси 11 наград континентального форума (6−3−2). Двукратными чемпионами Европы в байдарке-четверке стали Никита Бориков, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик, победившие на дистанциях 500 м и 1000 м. Также в активе Кравца и Натынчика серебро в двойке на пятисотметровке.