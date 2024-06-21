Россия завоевала четыре золота в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали четыре медали по итогам соревновательного дня в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС в Казани.

Победителями соревнований стали Виталий Ершов и Максим Спесивцев (байдарка-двойка, 1000 метров), Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова (каноэ-двойка, 200 метров), Андрей Ласкорунский и Дмитрий Мамцев (байдарка-двойка, 200 метров), Дмитрий Шаров и Михаил Павлов (каноэ-двойка, 200 метров).

Серебряными призерами стали Максим Каратаев (каноэ-одиночка, 500 метров), Екатерина Шляпникова (каноэ-одиночка, 500 метров), Юлия Бабашинская (байдарка-одиночка, 200 метров), Иван Лиховидов и Илья Первухин (каноэ-двойка, 1000 метров), Светлана Чемиговская и Анастасия Долгова (байдарка-двойка, 200 метров), Сергей Свинарёв и Максим Каратаев (каноэ-двойка, 200 метров).