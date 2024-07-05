Российский каноист Коровашков принял приглашение выступить на Олимпиаде
Российский каноист Алексей Коровашков принял приглашение выступить на ОИ-2024.
Российский каноист Алексей Коровашков принял приглашение выступить на ОИ-2024.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский каноист Алексей Коровашков принял приглашение выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
28 июня Коровашков, каноист Захар Петров, а также четыре российских дзюдоиста получили приглашения от МОК для выступления на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Петров ранее также принял приглашение.
Помимо этого, в релизе МОК отмечается, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко не выступит на Олимпиаде в Париже. Изначально спортсменка приняла приглашение выступить на Играх в нейтральном статусе, но позднее отклонила его.
МОК допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Спортсменов на соответствие необходимым критериям проверяет специальная комиссия МОК, состоящая из трех человек.