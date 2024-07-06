Власти словацкого города запретили гребцам из России выступить на первенстве мира

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены лишились возможности выступить на юниорском и молодежном первенстве мира по гребному слалому в словацком Липтовски-Микулаше из-за нежелания властей города принимать атлетов из РФ. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

Первенство мира по гребному слалому для юниоров и спортсменов до 23 лет проходит в Липтовски-Микулаше с 2 по 7 июля. Перед началом турнира 11 молодых российских спортсменов стали обладателями нейтрального статуса, который давал им возможность выступать на международных стартах.

«Мы планировали поехать в Словакию и приступили к оформлению спортсменам нейтрального статуса, — сказал Образцов. — Но потом узнали, что нас туда не пускают, и перестали претендовать на него, но все равно Международная федерация каноэ уже внесла наших спортсменов в свой список. Словацкая федерация выступала за наше участие в первенстве мира, но мэрия города высказалась против. Наши спортсмены, конечно, немного расстроились из-за недопуска на соревнования, но у нас достаточно насыщенный внутренний календарь, в прошлом году в России открылся новый спортивный объект — канал мирового уровня».

«У нас молодая команда, у ребят все впереди. Они быстро собрались, перестроили свои планы и стали работать дальше. В сентябре пройдут этапы Кубка мира, на которые российские нейтральные спортсмены допущены, но по этим стартам мы пока никакую работу не ведем», — заключил собеседник ТАСС.