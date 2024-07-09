20:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Обновлен список принявших приглашение выступить на Олимпиаде в Париже россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список россиян, принявших приглашение выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Список доступен на сайте организации.

Согласие дали теннисистка Елена Веснина, которая сыграет в парном разряде, а также каноистка Олеся Ромасенко. Кроме того, в списке появился борец вольного стиля Шамиль Мамедов.

6 июля Федерация спортивной борьбы России заявила об отказе представителей сборной страны от участия в Играх в Париже. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Первый список участников опубликовали 15 июня, он регулярно обновляется.

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