Обновлен список принявших приглашение выступить на Олимпиаде в Париже россиян

Список доступен на сайте организации.

Согласие дали теннисистка Елена Веснина, которая сыграет в парном разряде, а также каноистка Олеся Ромасенко. Кроме того, в списке появился борец вольного стиля Шамиль Мамедов.

6 июля Федерация спортивной борьбы России заявила об отказе представителей сборной страны от участия в Играх в Париже. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.