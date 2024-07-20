МОК позволил еще одной российской спортсменке сменить гражданство | Источник: Спорт РИА Новости

Пракатень 31 год. Ранее она также представляла Белоруссию на международной арене до 2016 года. С 2017 по 2022 год выступала за сборную России.

«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже», — заявил Адамс.

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень планирует снова сменить спортивное гражданство. В мае того же года Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила ее переход в сборную Узбекистана.

На счету Пракатень серебро Олимпиады 2020 года, золото чемпионата Европы 2021 года.