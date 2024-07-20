20:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК позволил еще одной российской спортсменке сменить гражданство

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил смену спортивного гражданства вице-чемпионки Олимпиады в академической гребле Анны Пракатень с российского на узбекистанское, сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

МОК позволил еще одной российской спортсменке сменить гражданство | Источник: Спорт РИА Новости

Пракатень 31 год. Ранее она также представляла Белоруссию на международной арене до 2016 года. С 2017 по 2022 год выступала за сборную России.

«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже», — заявил Адамс.

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень планирует снова сменить спортивное гражданство. В мае того же года Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила ее переход в сборную Узбекистана.

На счету Пракатень серебро Олимпиады 2020 года, золото чемпионата Европы 2021 года.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры при соблюдении ряда критериев. В Париже они смогут выступить в нейтральном статусе, их соответствие необходимым критериям оценивала специальная комиссия МОК (AINERP), состоящая из трех человек. На Играх в Париже выступят 15 россиян, которые представляют пять видов спорта.

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