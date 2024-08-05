Умер трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле в составе СССР

«Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова. Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком. Вячеслав Николаевич был не просто спортсменом. Он был символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, его победы на чемпионате мира и Европы — все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые он проявлял на спортивной арене», — заявил глава ФГСР Алексей Свирин.