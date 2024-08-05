Умер трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле в составе СССР

«Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова. Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком. Вячеслав Николаевич был не просто спортсменом. Он был символом силы, воли к победе и преданности своей стране. Его триумфы на Олимпийских играх, его победы на чемпионате мира и Европы — все это говорит о необычайном таланте и упорстве, которые он проявлял на спортивной арене», — заявил глава ФГСР Алексей Свирин.
Иванов завоевал первое золото Игр в соревнованиях мужских одиночек в возрасте 18 лет на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне. В 1960 году в Риме советский спортсмен выиграл финальный олимпийский заезд с отрывом в восемь секунд. Спустя четыре года в Токио Иванов завоевал третью золотую медаль Игр. В 1962-м стал первым чемпионом мира в одиночке, также он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. Иванов — заслуженный мастер спорта СССР, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета» и орденом Почета.