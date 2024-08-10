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Губерниев: «Умные люди все понимают! Олимпиада в Париже была просто блестящей!»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые завершатся 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Ребята, Олимпиада завершается! Скоро церемония закрытия! Ее по традиции никто у нас смотреть не будет! Но можно уже сейчас начинать рассказывать, как она иных бесит… Что время терять? Такую личную неприязнь испытывают иные к закрытию, что кушать не могут…

Но умные люди, всецело преданные спорту российскому, все понимают! Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса! Невероятные эмоции дарит нам спорт! Спорт мировой, куда мы обязательно вернемся!

И огромное спасибо нашей небольшой, но гордой команде спортсменов в Париже! Каждый старался как мог! Спасибо, спортсмены! Вы молодцы!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.