Каноист Петров стал чемпионом мира после пересмотра протокола

Во время заезда каноэ Петрова первым пересек линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен выпал из нее. В протоколе изначально было указано, что Петров не финишировал, а победу присудили представителю Молдавии Сергею Тарновскому. Был подан протест на аннулирование результата россиянина, после чего Петров со временем 1 минута 47,293 секунды вернулся на первое место.