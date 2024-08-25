Каноист Петров стал чемпионом мира после пересмотра протокола

Во время заезда каноэ Петрова первым пересек линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен выпал из нее. В протоколе изначально было указано, что Петров не финишировал, а победу присудили представителю Молдавии Сергею Тарновскому. Был подан протест на аннулирование результата россиянина, после чего Петров со временем 1 минута 47,293 секунды вернулся на первое место.
На Олимпиаде в Париже Петров дважды занял четвертое место — сначала в паре с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров, а затем в личных соревнованиях на 1000 м.
Российские гребцы выступают на чемпионате мира в Самарканде в нейтральном статусе.