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Каноист Петров стал чемпионом мира после пересмотра протокола

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский каноист Захар Петров вернулся на первое место в протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде.

Источник: AP 2023

Во время заезда каноэ Петрова первым пересек линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен выпал из нее. В протоколе изначально было указано, что Петров не финишировал, а победу присудили представителю Молдавии Сергею Тарновскому. Был подан протест на аннулирование результата россиянина, после чего Петров со временем 1 минута 47,293 секунды вернулся на первое место.

На Олимпиаде в Париже Петров дважды занял четвертое место — сначала в паре с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров, а затем в личных соревнованиях на 1000 м.

Российские гребцы выступают на чемпионате мира в Самарканде в нейтральном статусе.