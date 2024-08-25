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Россияне завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли четыре золотые и одну серебряную медаль по итогам чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в Самарканде.

Чемпионами мира в каноэ-двойках на дистанции 1 000 м стали Захар Петров и Иван Дмитриев. В соревновании байдарок-двоек на дистанции 200 м золотые медали выиграли Светлана Черниговская и Анастасия Долгова. Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова стали победителями в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. В соревновании смешанных команд каноэ-четверок на дистанции 500 м своих соперников опередили София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль.

Долгова также завоевала серебряную медаль в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Российские и белорусские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, их результаты не учитывались в командном зачете.

Больше всех медалей завоевали белорусские спортсмены (4 золота, 4 серебра, 3 бронзы).