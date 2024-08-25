Россияне завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Чемпионами мира в каноэ-двойках на дистанции 1 000 м стали Захар Петров и Иван Дмитриев. В соревновании байдарок-двоек на дистанции 200 м золотые медали выиграли Светлана Черниговская и Анастасия Долгова. Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова стали победителями в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. В соревновании смешанных команд каноэ-четверок на дистанции 500 м своих соперников опередили София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль.