Россияне завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли четыре золотые и одну серебряную медаль по итогам чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в Самарканде.
Чемпионами мира в каноэ-двойках на дистанции 1 000 м стали Захар Петров и Иван Дмитриев. В соревновании байдарок-двоек на дистанции 200 м золотые медали выиграли Светлана Черниговская и Анастасия Долгова. Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова стали победителями в смешанных соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. В соревновании смешанных команд каноэ-четверок на дистанции 500 м своих соперников опередили София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль.
Долгова также завоевала серебряную медаль в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Российские и белорусские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, их результаты не учитывались в командном зачете.
Больше всех медалей завоевали белорусские спортсмены (4 золота, 4 серебра, 3 бронзы).