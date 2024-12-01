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Федерация гребли на байдарках объединилась с Федерацией гребного слалома

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединилась с Федерацией гребного слалома России (ФГСР).

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье в Москве проходит отчетно-выборная конференция ВФГБК.

«Делегаты конференции поддержали внесение изменений в устав, после чего состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Новое название: общероссийская общественная организация гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома “Федерация каноэ России”, — передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее руководящие органы пяти гимнастических федераций — Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Федерации спортивной акробатики России — приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России. Президентом организации был избран глава РЖД Олег Белозеров. Также были объединены федерации по водным видам спорта, единую Федерацию водных видов спорта России возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.