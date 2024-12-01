Федерация гребли на байдарках объединилась с Федерацией гребного слалома

«Делегаты конференции поддержали внесение изменений в устав, после чего состоялось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Новое название: общероссийская общественная организация гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома “Федерация каноэ России”, — передает корреспондент РИА Новости с места событий.